Заключено свыше 277 тыс. договоров с более чем 95 тыс. субъектов МСП

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Госкомпании за семь месяцев 2025 года закупили у МСП продукции производственного назначения на 2,8 трлн рублей, заключено свыше 277 тыс. договоров с более чем 95 тыс. субъектов МСП. Такие данные приводит пресс-служба Корпорации МСП, ссылаясь на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

В отраслевых лидерах - обрабатывающие производства, топ регионов по объемам закупок возглавляет малый и средний бизнес Москвы.

"Смещение фокуса закупок у МСП крупнейшими заказчиками с чисто торговых или сервисных услуг в производственную сферу говорит о том, что компании инвестируют в создание добавленной стоимости, развитие технологий и укрепление производственных цепочек. Речь о более чем 37% от общего объема закупок такой продукции: по сути, каждый третий контракт заключен с предприятиями малого и среднего бизнеса", - сказал Решетников.

Совокупно объем закупок заказчиков с госучастием у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ с начала года составил 4,6 трлн рублей. МСП-поставщиками стали более 168 тыс. компаний, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Топ-5 номенклатуры, на закупку которой госкомпании заключили наибольший объем договоров, пришелся на продукцию обрабатывающих производств (1,5 трлн рублей), сооружения и строительные работы (1,4 трлн рублей), административные и вспомогательные услуги (0,3 трлн рублей), услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью (0,3 трлн рублей).

"Закупка производственной продукции у малого и среднего бизнеса - позитивный тренд, который мы наблюдаем. Значит, растет как уровень качества выпускаемой продукции, так и уровень доверия госкомпаний к МСП - поставщикам и производителям. Заказчикам крайне важно вовремя исполнять свои обязательства по оплате, чтобы не создавать проблемных ситуаций и кассового разрыва у МСП-поставщиков", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Корпорация МСП и региональные органы власти осуществляют контроль соблюдения компаниями с госучастием квоты закупок у малого и среднего бизнеса. Согласно оценке института развития, объем закупок у МСП по итогам 2025 года может достигнуть 9,4 трлн рублей.