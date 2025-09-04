Сумма взносов по договорам составила 15 млн рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Жители Запорожской области с начала года заключили более 600 договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) на 15 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении Банка России.

"В последние месяцы все больше жителей нашего региона подключается к программе. По итогам семи месяцев в регионе заключено 657 договоров. Более половины из них - за январь-май. Это связано с тем, что люди осознают важность планирования финансов и вложения средств на долгосрочную перспективу", - отметил управляющий отделением Евгений Овечкин, добавив, что сумма взносов по договорам составила 15 млн рублей.

В пресс-службе организации напомнили, что госфинансирование по программе на каждого человека составляет до 36 тыс. рублей в год, страхование вложений - до 2,8 млн рублей. Есть возможность открыть несколько счетов. При этом в ПДС можно перевести все свои пенсионные накопления, но нельзя средства маткапитала.