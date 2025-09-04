Первый контракт по поставкам критически важных компонентов для производства боеприпасов заключен между одним из предприятий "Укроборонпрома" с компанией из крупнейшего польского оборонного концерна PGZ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Украинский военный концерн "Укроборонпром" заключил контракты с польской, европейской и турецкой компаниями на поставку средств навигации и компонентов для производства вооружений. Об этом сообщил глава украинского концерна Герман Сметанин.

"Одно из предприятий "Укроборонпрома" сегодня успешно провело переговоры по деталям проекта по производству комплектующих для одного из изделий украинского завода. <...> Заключено несколько сделок", - написал Сметанин в Telegram-канале.

Первый контракт по поставкам критически важных компонентов для производства боеприпасов заключен между одним из предприятий "Укроборонпрома" с компанией из крупнейшего польского оборонного концерна PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), отметил глава украинского военного концерна.

Еще один контракт подписан с европейским поставщиком на двухлетний срок для поставок "значительного количества изделий, которые обеспечат производство тяжелого вооружения на заводе "Укроборонпрома". Сметанин при этом не уточнил, из какой страны эта компания. Третий контракт касается поставок пробной партии средств навигации от турецкой компании.