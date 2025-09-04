Демешин назвал новый терминал аэропорта драйвером роста для Хабаровского края

Терминал открыли 4 сентября при участии президента Владимира Путина

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Новый международный авиатерминал, открытый в четверг в Хабаровске при участии президента Владимира Путина, станет дополнительным драйвером роста для региона. Об этом сказал при общении с главой государства губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

"Хабаровск развивается, в первую очередь, исходя не только из добывающей, но и обрабатывающей промышленности, логистики, примеры которой представлены сегодня здесь - это Тихоокеанская железная дорога и, конечно, это дополнительный драйвер роста, авиатерминал Хабаровска", - сказал Демешин.

Путин поздравил главу региона. "Я вас поздравляю, хороший объект", - сказал он.

Демешин добавил, что за истекший год промышленное производство в крае выросло на 17%. "В целом в Хабаровский край инвесторами вложено на 1,3 раза больше - 625 млрд за истекший год", - уточнил губернатор.

Новый международный терминал аэропорта Хабаровск пропускной способностью 600 человек в час, рассчитан на обслуживание до 1 млн пассажиров в год. Инвестиции в проект составили 6,1 млрд рублей. После запуска нового терминала аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровск стал крупнейшим на Дальнем Востоке.