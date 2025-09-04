По данным регионального Минсельхоза, край традиционно занимает первое место в стране по выращиванию овощей защищенного грунта с показателем 18 кг на человека

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Объемы выращивания тепличных овощей в Краснодарском крае увеличились в два раза за последние 10 лет - с 52 до 109 тысяч тонн. Об этом сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Современные тепличные комбинаты позволяют кубанским аграриям выращивать овощи круглый год. За последние десять лет объемы выращиваемых тепличных овощей выросли в два раза - с 52 до 109 тыс. тонн. Растет и урожай в открытом грунте: с начала года наши фермеры собрали 216 тыс. тонн томатов, огурцов, лука", - сказано в сообщении.

По данным регионального Минсельхоза, край традиционно занимает первое место в стране по выращиванию овощей защищенного грунта с показателем 18 кг на человека. Ежегодно кубанские овощеводы собирают около 110 тыс. тонн тепличных овощей, наибольшим спросом у потребителей пользуются огурцы, помидоры и салаты.

Высоких результатов тепличные предприятия региона добиваются за счет применения высокоурожайных сортов, модернизации теплиц и внедрения современных агротехнологий в крае, включая компьютерное регулирование внесения удобрений и технологии досвечивания, отмечается в сообщении.

Также в министерстве напомнили, что в Краснодарском крае в 2025 году для овощеводов предусмотрено 215 млн рублей из краевого бюджета, а всего за последние 10 лет направлено свыше 2,5 млрд рублей на модернизацию тепличных комбинатов и приобретение семян.