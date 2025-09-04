Министерство энергетики, в свою очередь, готово рассмотреть такого рода предложения при их поступлении

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Нефтяные компании в настоящее время рассматривают возможность строительства НПЗ на Дальнем Востоке, Министерство энергетики, в свою очередь, готово рассмотреть такого рода предложения при их поступлении. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Нефтяные компании обсуждают такие варианты, будем рассматривать такие предложения", - сказал он.

Вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода, чтобы снять дефицит топлива в регионе, ранее поднимался неоднократно, как на уровне региональных властей, так и федеральных. Обсуждается в том числе и строительство НПЗ на Сахалине, и модернизация действующих заводов.

На Дальнем Востоке традиционно есть недостаток нефтеперерабатывающих мощностей. В ДФО работают два НПЗ: в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске. Топливо завозится в регион по железной дороге, что повышает его стоимость.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

