Министр экономического развития отметил, что период возврата к инвестиционной фазе роста отодвинется по времени

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Последствия охлаждения экономики РФ выйдут в накопленных убытках предприятий, период возврата к инвестиционной стадии роста сдвинется по времени, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Восточного экономического форума.

"По темпам роста корпоративного кредитования видно, насколько у нас охлаждается кредитование и юридических лиц, и физических лиц. В общем и целом мы идем там существенно ниже тех оценок, которые были у нас, и по нижней траектории тех оценок, которые были у Центрального банка. Мы видим ситуацию, как достаточно сложную, - подчеркнул министр. - И последствия этого охлаждения будут в том, что предприятия сейчас накопят определенный объем убытков, в том числе, в первую очередь, по процентным платежам. <…> Придется потом отдавать эти долги, а значит, период возврата к инвестиционной фазе роста, к сожалению, отодвинется вправо".