ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Реализация Баимского проекта (Баимский ГОК) позволяет увеличить объем бюджета Чукотского автономного округа в два раза. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Конечно, прежде всего, мы связываем Чукотку с развитием Баимского проекта. Баимский проект позволяет увеличить объем бюджета Чукотки в два раза, то есть создает совершенно другие условия для жизни", - сказал он, представляя результаты развития регионов Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Президент РФ, в свою очередь, подчеркнул, что для успешной реализации проекта Баимского ГОК необходимо развивать энергетические объекты. "Энергетика нужна, объекты энергетики нужно развивать - иначе ГОК просто не состоится", - заявил Путин.

Среди других важных объектов на Чукотке Трутнев также назвал плавучую атомную станцию "Ломоносов" мощностью 70 МВт и комплекс по добыче и обогащению коксующегося угля мощностью 2 млн тонн в год "Берингпромуголь".

Старт освоению Баимской рудной зоны в 2018 году дал на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года и Стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.

Открытое в 1972 году месторождение десятилетиями оставалось неосвоенным из-за сурового климата, отсутствия инфраструктуры и технологий. Сегодня построены и введены в эксплуатацию взлетно-посадочная площадка, топливохранилище, высоковольтные линии Билибино-Песчанка с подстанцией, первая очередь вахтового поселка - на 1 250 из запланированных 5 тыс. мест, транспортный центр в Билибино.

