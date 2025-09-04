В ближайшие три года планируется разработка не менее 10 лекарственных препаратов и вывод их в промышленное производство

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Запуск пилотной линии по производству первого российского антитромботического препарата состоялся в Приморье. Генеральный директор компании "Авексима диол" (резидент Инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Русский") Денис Ременяко доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину во время открытия первой площадки ИНТЦ.

"Сегодня "Авексима диол" совместно с ИНТЦ запускает пилотный проект - первый российский антитромботический препарат, уже доказавший свою эффективность и безопасность. Также на пилотной площадке открывается научно-исследовательский центр "Авексима диол" - 500 кв. метров лаборатории, оснащенной самым современным оборудованием. Уже вложено более 150 млн рублей. В ближайшие три года планируем разработать не менее 10 лекарственных препаратов и вывести их в промышленное производство", - сказал Ременяко.

Инновационный научно-технологический центр - территория с особыми преференциями для инновационных предприятий, которая создается по поручению президента России Владимира Путина.