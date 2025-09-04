По словам генерального директора компании Дмитрия Дубынина, система использует образ конкретного человека, что обеспечивает высокую степень безопасности и персональную привязку платежа к владельцу счета

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Новая биометрическая платформа Национальной системы платежных карт (НСПК) исключит возможность оплаты покупок чужим счетом. Об этом сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Когда человек приобретает товар, то оплата будет производиться со счета, который привязан к человеку. Мы избежим моментов, когда привязан один человек, а оплатил другой человек", - сказал Дубынин.

По его словам, система использует биометрический образ конкретного человека, что обеспечивает высокую степень безопасности и персональную привязку платежа к владельцу счета.

Технология будет работать по аналогии с платежными картами и сможет применяться для любых покупок. "Технологии созданы для того, чтобы снимать барьеры. Когда у человека не будет документов, конечно, технологией можно будет воспользоваться", - добавил Дубынин.

В перспективе система будет проверять не только возраст покупателя, но и социальные параметры, что позволит автоматически применять льготы и скидки для различных категорий граждан.

