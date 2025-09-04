Минстрой: аукционы для застройщиков намерены запустить в Донбассе и Новороссии

Проектное финансирование субсидируется до 3%, отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Аукционы для девелоперов планируется запустить в Донбассе и Новороссии, сообщил в ходе Восточного экономического форума замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Земля пока была бесплатная, но я думаю, мы сейчас все-таки начнем устраивать аукционы, особенно по комплексному развитию территорий. Проектное финансирование субсидируется до 3%, улично-дорожная сеть и социалка строится за счет бюджета", - отметил Стасишин.

По его словам, сейчас сформировалась очередь из застройщиков, которые хотят попасть к главам регионов, чтобы показать себя и рассказать, что они строили. "Сегодня идет здоровая конкуренция", - объяснил Стасишин.

