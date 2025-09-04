Член политбюро ЦК КПК прибыл в Россию для участия в ВЭФ

Ли Хунчжун планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун прибыл в Дальневосточный федеральный округ РФ для участия в Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Борт, прибывший из КНР, приземлился в аэропорту Владивостока около 17:30 по местному времени (10:30 мск), передает корреспондент ТАСС. Во Владивостоке у политика запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, а также участие в завтрашнем пленарном заседании в рамках ВЭФ совместно с президентом России.

В марте 2025 года Ли Хунчжун был назначен на пост сопредседателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова, такое решение сильно повысило статус организации со стороны Китая: оно демонстрирует значимость для Пекина дружественных отношений с Москвой в условиях нынешнего миропорядка. Титов, являющийся также председателем российской части комитета, выразил уверенность, что с новым сопредседателем сохранит прежние традиции и достигнет новых горизонтов развития.