Его текст не опубликовали

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение в деле по иску Выксунского металлургического завода (ВМЗ), который входит в Объединенную металлургическую компанию (ОМК), о взыскании 6,42 млрд рублей с "Уральской стали". Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

"Утвердить мировое соглашение", - говорится в карточке дела, текст мирового соглашения пока не опубликован.

В октябре 2024 года Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Выксунского металлургического завода (ВМЗ) на 6,42 млрд рублей к "Уральской стали. Ранее в материалах дела отмечалось, что категория спора связана с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договорам поставки.

В феврале 2025 года девятый арбитражный апелляционный суд полностью отменил решение Арбитражного суда города Москвы о взыскании средств.

"Уральская Сталь" - лидер мостовой стали российского рынка, один из ведущих производителей листового проката, литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна.

Выксунский металлургический завод - крупнейший отечественный производитель стальных сварных труб и железнодорожных колес. Основан в 1757 году, с 1999 года - в составе ОМК.