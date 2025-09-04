ГК "Дело": контейнерный рынок России снизился за семь месяцев на 6%

Причина снижения в части импорта - перенасыщение спроса в 2024 году, отметил первый заместитель генерального директора по стратегии и развитию компании Александр Иодчин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" оценивает снижение контейнерного рынка России в целом на 6% за семь месяцев 2025 года, по итогам 2025 года возможен спад на 5%. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора по стратегии и развитию ГК "Дело" Александр Иодчин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По рынку в целом мы видим за семь месяцев снижение на 6% (включая ж/д перевозки, в том числе транзитные и перевалку груженых контейнеров в портах). По традиционной динамике четвертого квартала, скорее всего, рынок в течение 2025 года упадет не так сильно, как он упал за семь месяцев. Мы сейчас для себя закладываем снижение рынка по году порядка 5%. На следующий год видим восстановление рынка. Сейчас большой вопрос, восстановится он до уровня 2024 года, либо чуть меньше. Мы рассматриваем несколько сценариев, базовый сценарий - мы видим, что чуть-чуть до 2024 года может не достать", - сказал он.

По словам Иодчина, причина снижения в части импорта - перенасыщение спроса в 2024 году, особенно в части автомобилей, а также ключевая ставка. По экспорту в числе причин снижения он называет крепкий рубль, а также замедление китайской экономики и снижение спроса на российскую продукцию.

"Мы, несмотря на просадку рынка, показали рост. В целом, по группе компаний "Дело". Перевалка в портах - за первые семь месяцев мы приросли на 1,6% - это более 1 млн TEU. Соответственно, на фоне просадки рынка наша доля увеличилась. По динамике в бассейнах - у нас рост. По рынку Северо-Запада и АЧБ (Азово-Черноморского бассейна) выросли на 3 и 8% соответственно за первые семь месяцев. Дальневосточный терминал просел", - рассказал Иодчин.