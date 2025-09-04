Один из предпринимателей рассказал генпрокурору РФ о серьезных барьерах, которые приходится преодолевать при реализации инвестиционных проектов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов после жалоб предпринимателей на полях Восточного экономического форума поручил проверить ГАИ и Ространснадзор. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Один из предпринимателей из Хабаровска на встрече с генпрокурором рассказал о серьезных барьерах, которые приходится преодолевать при реализации инвестиционных проектов. В частности, им была затронута проблема организации съездов и присоединений к автомобильным дорогам - хозяйствующие субъекты вынуждены проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дорожного полотна, что увеличивает риски и сроки окупаемости проектов, отметил предприниматель.

"В связи с этим генпрокурор России Игорь Краснов поручил незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере", - говорится в сообщении.