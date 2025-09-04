Увеличение обусловлено ростом объемов продукции с высокой добавленной стоимостью

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Объем таможенных платежей, поступающих в федеральный бюджет при транспортировке грузов через порты Приморского края, в следующем году может достичь 1 трлн рублей, в перспективе пяти-семи лет - 3 трлн рублей. Такое увеличение обусловлено ростом объемов продукции с высокой добавленной стоимостью, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Диверсификация и стоимость грузов продолжит расти. Если пять лет назад только с портов Приморья в год в федеральных бюджет поступало таможенных платежей 300 млрд рублей, то в этом году 800 млрд рублей, в следующем мы наверняка перешагнем 1 трлн. В перспективе мы видим, как дойти до 3 трлн рублей сборов", - сказал он.

По словам Чекункова, рост суммы таможенных сборов до 3 трлн рублей возможен в течение пяти-семи лет. "Как раз, когда вся логистика заработает. Ведь не только порты - параллельно погранпереходы модернизируются", - пояснил он.

