ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сентября. /ТАСС/. Модернизацию производства лобовых и боковых стекол для общественного и грузового транспорта запустят в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Проект позволит в два раза увеличить объемы производства и расширить ассортимент моделей, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития Югры.

"Проект направлен на увеличение выпуска с 260 единиц стекол до 560 единиц в год ветровых (лобовых) и боковых стекол для общественного и грузового транспорта. Компания планирует вдвое увеличить объемы производства и расширить ассортимент моделей: с 5 до 20 моделей стекол для автобусов и с 10 до 30 моделей для грузовой техники. Общая стоимость проекта составляет 13,2 млн рублей", - рассказали там.

Отмечается, что льготным займом проект поддержит Фонд развития Югры. На заемные средства будут приобретены комплектующие для осуществления крупноузловой сборки оборудования на территории региона, а также его монтаж, пусконаладку и другие мероприятия по подготовке. Заем по программе льготного финансирования "Производство" рассчитан на три года.

Компания ООО "Сургут стекло" работает в сфере изготовления и замены стекол для автобусов и грузовой техники с 2010 года. Новый проект станет важным шагом в области импортозамещения, югорские стекла будут обладать схожими характеристиками по прочности и безопасности с европейскими аналогами, но их стоимость будет значительно ниже, что сделает продукцию более доступной для местных производителей общественного транспорта.

Также отмечается, что Фонд развития Югры в рамках программ государственной поддержки промпредприятий предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок до десяти лет в зависимости от программы финансирования.