Госкорпорация в сентябре завершит разработку четырех мастер-планов регионов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ в октябре запустит программу по развитию угольных территорий, в которую войдут 25 регионов. Об этом сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.

"В октябре, мы полагаем в октябре, а не в ноябре, мы запустим программу по развитию угольных территорий, 25 городов из исторических регионов вошли в эту программу, <...> сейчас у нас идет формирование команды. <...> Мы туда включим: представителя региона; мэра; заммэра; представителя института развития, если он есть на территории, представителя градообразующего предприятия, ветерана СВО", - сказала она.

Также Макиева отметила, что ВЭБ.РФ в сентябре завершит разработку четырех мастер-планов регионов.

