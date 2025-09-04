В ведомстве взяли за цель грузооборот 2024 года и будут к этому стремиться, отметил замминистра транспорта Александр Пошивай

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам 2025 года останется на уровне 2024 года или незначительно снизится, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Пошивай.

"Мы либо останемся в рамках прежнего года, либо у нас будет небольшое снижение за счет того, что с углем есть некоторое падение. Поэтому мы взяли за цель грузооборот прошлого года и будем к этому стремиться", - сказал Пошивай в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что перевалка грузов в морских портах РФ в 2024 году составила 862 млн тонн. Таким образом, по итогам 2024 года грузооборот морских портов снизился на 2,5% по сравнению с объемом 884 млн тонн в 2023 году.

