Вместе с тем увеличиваются экспортные обязательства, отметил президент

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Кратный рост спроса на природный газ прогнозируется в ближайшие годы на Дальнем Востоке. Вопрос обеспечения газом в регионе нужно решать в приоритетном порядке и с учетом роста экспортных обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО.

Российский лидер отметил, что устойчивое газоснабжение всех регионов округа является одной из ключевых задач.

"По оценкам Минэнерго, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сейчас видны признаки его дефицита в регионе. Обеспечить снабжение новых предприятий порой сложно", - подчеркнул Путин.

По словам президента, эти вопросы должны решаться в приоритетном порядке с учетом не только роста внутреннего спроса на газ, но и увеличения экспортных обязательств.

"В перспективе одним из основных источников газа для Дальнего Востока должно стать Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина", - добавил глава государства, указав, что хотел бы услышать в ходе совещания, какая ситуация с его запуском.