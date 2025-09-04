Вице-премьер отметил, что алжирская сторона является одним из ведущих партнеров РФ на Африканском континенте

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россия готова наращивать взаимные поставки сельхозпродукции и заинтересована в увеличении экспорта минеральных удобрений в Алжир. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

Вице-премьер, сопредседатель смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Патрушев и чрезвычайный и полномочный посол Алжирской Народной Демократической Республики Туфик Джуама провели рабочую встречу. Ее основной темой стало развитие потенциала торгово-экономического сотрудничества двух стран.

"Алжир традиционно является одним из ведущих партнеров России на Африканском континенте. Позиции наших стран по большинству вопросов международной и региональной повестки близки или совпадают. Мы настроены на сохранение тесной внешнеполитической координации и в целом подтверждаем нашу нацеленность на продолжение активного диалога по всем направлениям взаимодействия", - сказал Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.

В частности, Патрушев отметил, что Россия готова наращивать взаимные поставки сельхозпродукции и заинтересована в увеличении экспорта минеральных удобрений в Алжир.

Смешанная межправительственная российско-алжирская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству функционирует с 2013 года. Председателем российской части комиссии с 5 февраля 2020 года является Дмитрий Патрушев. Алжирскую часть с ноября 2024 года возглавляет министр сельского хозяйства, развития сельских районов и рыболовства Юсеф Шерфа. Предыдущее 12-е заседание состоялось в Алжире 30 января 2025 года.