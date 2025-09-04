Профильные ведомства должны обеспечить финансирование, заявил президент

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Новые крупные гидроэнергетические объекты могут появиться на Дальнем Востоке. Профильные ведомства должны проработать проекты их строительства и обеспечить финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО.

"Важно активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии. Гидроэнергетический потенциал региона - масштабный, большой - используется пока явно недостаточно, - указал он. - Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования. Причем, подчеркну, такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций школы гидроэнергетики, которой наша страна всегда славилась".

Путин обратил внимание, что гидроэлектростанции не только обеспечивают надежное электроснабжение региона, но и дают так называемые комплексные эффекты для экономики и социальной сферы - от водоснабжения территории до противодействия паводкам, что для Дальнего Востока крайне актуально.