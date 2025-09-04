Путин: Россия должна развивать атомную генерацию

Проекты в этой области полностью соответствуют зеленой энергетике, указал президент

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Атомная энергетика является традиционно сильной отраслью в РФ, а проекты в области атомной генерации в полной мере соответствуют так называемой зеленой энергетике. России необходимо и дальше активно развивать данное перспективное направление, указал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.

Он отметил, что в регионе сегодня активно развивается атомная энергетика, которая является "традиционно сильным направлением" в России. "Проекты АЭС с полным правом относятся к так называемой зеленой энергетике. У них фактически отсутствует углеродный след. Мы, конечно, должны и дальше развивать это перспективное направление", - подчеркнул глава государства и, обращаясь к участникам заседания, добавил, что рассчитывает услышать и их соображения на этот счет в ходе дискуссии.

Российский лидер напомнил, что сегодня успешно реализуются в Дальневосточном регионе такие проекты малой атомной энергетики, как Якутская и Чукотская атомные электростанции малой мощности. "Планируется строительство Приморской и Хабаровской АЭС, - продолжил Путин. - И намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Быстринский горно-обогатительный комбинат на Чукотке".