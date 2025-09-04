Дневная аудитория Rutube достигла 17 млн человек

Это в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период 2024 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Средний показатель дневной аудитории национального видеохостинга Rutube с января по август 2025 года составил 17 млн человек, что в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период 2024 года - 5,3 млн пользователей. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и глава цифрового блока Сергей Косинский.

"За последний год Rutube сделал большой рывок. По данным Mediascope, нас смотрят почти 80 млн пользователей ежемесячно и, как показывает внутренняя аналитика, 17 млн человек ежедневно. На площадке уже размещено 421,2 млн единиц контента, что на 61% видео больше, чем год назад. Количество каналов стремится к 4,5 млн. Сегодня мы делаем акцент на развитии инструментов для блогеров и зрителей, совершенствовании механизма монетизации, безопасности контента, а также усилении рекламного бизнеса", - отметил Косинский.

По его словам, количество просмотров за январь-август 2025 года составило более 33 млрд, что в 6,2 раза больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года - 5,4 млрд.

Две трети всех просмотров приходится на UGC-контент, то есть видео, которые авторы загружают на Rutube самостоятельно. Также на платформе пользователи смотрят фильмы и сериалы, спорт и новости, а также трансляции телевизионных каналов.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема форума - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания".