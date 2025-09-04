Президент РФ призвал все делать в плановом порядке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что откладывать обновление электросетей нельзя.

"Особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Из-за роста энергопотребления увеличивается нагрузка на сети. И очевидно, что откладывать их обновление нельзя", - сказал Путин, открывая совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке.

По его словам, "нельзя ждать, пока там все придет в сложное состояние, мягко скажем, а потом надо будет с какими-то сложными вопросами обращаться в Минфин по поводу того, что все в таком состоянии, что приобретает характер ЧС и нужно немедленно реагировать на это". Путин призвал все делать в плановом порядке.

"Сегодня предметно поговорим на эту тему. Давайте перейдем к обсуждению заявленных тем", - сказал глава государства, попросив выступить с докладом министра энергетики РФ Сергея Цивилева.

Президент добавил, что потребление электроэнергии в ДФО увеличилось на 28%, с учетом того, что "в среднем по России - 14%". Путин назвал это хорошим интегральным показателем того, что происходит в реальной жизни."Пока признаков острого дефицита генерирующих мощностей нет. Однако основные фонды компании изнашиваются", - предостерег российский лидер. Он также обратил внимание на то, что поставки электричества потребителям идут от разных энергосистем, в том числе технологически изолированных.

"Очевидно, что нужно активно строить в округе электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции. Следует четко согласовать этапы и сроки такой работы", - заключил президент.