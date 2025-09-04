Виталий Королев сообщил о предложенных мерах по увеличению переработки нефти в некоторых регионах России и поставок на региональные нефтебазы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ряд мер по увеличению переработки нефти в нескольких регионах России, а также наращиванию поставок на региональные нефтебазы. После насыщения рынка предложением ФАС ожидает стабилизации цен на АЗС, заявил журналистам замглавы службы Виталий Королев в кулуарах ВЭФ.

"Мы предлагаем меры, направленные на полное удовлетворение спроса, чтобы увеличить переработку, увеличить поставки на соответствующие региональные нефтебазы. Как только мы поставим в полном объеме [топливо] для продаж на бирже и [последующей] доставки, уверен, что цены будут также стабилизироваться", - сказал он.

"Мы ожидаем, соответственно, вывода из ремонтов соответствующих заводов. Также большая работа проводится вертикальными компаниями (вертикально интегрированными компаниями - прим. ТАСС) по наращиванию переработки и выводу заводов на полную мощность", - добавил Королев.

По данным Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 1 сентября составил 6,7%, что больше чем на треть выше уровня инфляции за тот же период (4,1%). Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже шестую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего по стране увеличения уровня цен.

Росстат отметил, что с 26 августа по 1 сентября бензин подорожал на 0,3%, дизель - на 0,07%, при этом дефляция в РФ составила 0,08%.