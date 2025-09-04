Замглавы ФАС назвал причину роста цен бензина на АЗС

Виталий Королев заявил, что служба ожидает стабилизации стоимости топлива на заправках после насыщения рынка

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Зафиксированный рост стоимости бензина на АЗС связан в том числе с повышением цены топлива на независимых заправках, которые не принадлежат вертикально-интегрированным компаниям. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Независимые участники рынка в рознице снижали цену по отношению к рынку, потому что им необходимо было получить конкурентные преимущества, чтобы ехали на их заправки, а не на другие. Сейчас мы видим, что по ряду регионов [цены на этих АЗС] выровнялись", - объяснил он.

По данным Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 1 сентября составил 6,7%, что больше, чем на треть уровня инфляции за тот же период (4,1%). Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже шестую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего по стране увеличения уровня цен.

Росстат отмечал, что с 26 августа по 1 сентября бензин подорожал на 0,3%, дизель - на 0,07%, при этом дефляция в РФ составила 0,08%.