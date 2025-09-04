Стройка завершится в 2028 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Инвестпроект по строительству ветряной электростанции начнут реализовывать в Хабаровском крае в этом году, сообщил глава региона Дмитрий Демешин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Прошел конкурс инвестпроектов в этой сфере, по его результатам выбрано АО "ВетроСПК". Сейчас идет подбор площадки для строительства. Плановые мощности объекта - 140 МВт. В декабре этого года начнется проектирование, стройка завершится в 2028 году", - сказал Демешин.

Объект разместят в Ванинском районе или в Комсомольском, где отмечается высокое энергопотребление и есть нехватка электроэнергии.

Ранее он сообщал, что дефицит мощности электроэнергии в Хабаровском крае превысил 2 ГВт и уже приближается к 3 ГВт.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.