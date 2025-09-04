В качестве примера начальник управления президента РФ по общественным проектам отметил работу отечественных создателей анимационного кино

СЫКТЫВКАР, 4 сентября. /ТАСС/. Креативная индустрия в России располагает "абсолютным потенциалом" для конкуренции на мировом рынке. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков журналистам в рамках форума "Российская креативная неделя - Север".

"Креативная индустрия такая штука, которая все равно будет развиваться, просто это логика жизни подсказывает. И в данном случае мы просто можем сказать, что мы будем - догонять или мы будем конкурировать с другими мировыми экономиками по этому показателю. Мне кажется, что у нас есть абсолютный потенциал для того, чтобы конкурировать <…>. Мы вполне можем конкурировать на мировом рынке, а раз можем, значит должны конкурировать", - сказал Новиков, отвечая на вопрос ТАСС.

В качестве примера он отметил работу отечественных создателей анимационного кино, которые производят "абсолютно конкурентоспособные продукты" в глобальном измерении, несмотря ни на что - "санкции, экономическое давление, попытки какие-то рынки закрыть".

В Республике Коми 4-5 сентября впервые проходит форум "Российская креативная неделя - Север". В качестве ключевых направлений участники обсуждают гастрономию, индустрию кино и видеоигр, в которых видят большой потенциал в Коми.