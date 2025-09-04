Лимаренко: внедрение нацмодели ведения бизнеса повысит конкурентоспособность РФ

По словам председателя комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции", модель также необходима для сокращения срока от инвестирования до получения прибыли

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Внедрение в работу регионов национальной модели ведения бизнеса позволит сделать Россию более конкурентоспособной на мировом рынке. Об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции" сообщил председатель комиссии, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Президент России Владимир Путин поставил перед нами задачу - сделать страну более конкурентоспособной на мировом рынке. Для этого необходимо внедрить в практику национальную модель целевых условий бизнеса. Она призвана, прежде всего, увеличить скорость таких важных для бизнеса процессов, как оформление земельных участков, подключение к электричеству, газу. В итоге сократится срок от инвестирования до получения прибыли. Над этим мы работаем вместе с Агентством стратегических инициатив, руководителями федеральных и региональных органов власти, представителями бизнес-объединений", - проводятся слова Лимаренко в сообщении пресс-службы правительства Сахалинской области.

Поясняется, что на заседании комиссии также обсуждалась стратегия привлечения иностранных инвестиций, в том числе из стран Юго-Восточной Азии.

Национальная модель целевых условий ведения бизнеса - это система ключевых показателей эффективности для регионов. Модель, разрабатываемая Агентством стратегических инициатив совместно с Министерством экономического развития и деловыми объединениями, направлена на улучшение инвестиционного климата в регионах России и делится на два взаимосвязанных компонента: федеральную и региональную составляющие. Федеральный компонент формируется на основе анализа международных практик, включая рейтинги Всемирного банка, и реализуется через систему межведомственных реформ. Региональный компонент учитывает специфику субъектов и направлен на достижение конкретных целевых показателей в сфере улучшения делового климата.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.