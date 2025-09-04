Одним из главных направлений работы центра является разработка и производство беспилотников

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Резидентами инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина" в Рязанской области стали уже 114 компаний. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Павел Малков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, одним из главных направлений работы центра является разработка и производство беспилотников (2/3 всех проектов - прим. ТАСС). Также здесь реализуются проекты в области биомедицины, информационных технологий, электроники и радиотехники, аэрокосмических разработок.

"Мы первые в стране по динамике привлечения резидентов. С момента открытия "Аэрокосмической долины" в феврале 2023 года ее резидентами стали 114 компаний", - сказал он.

Малков также напомнил, что пять резидентов "Аэрокосмической долины" выиграли гранты до 30 млн рублей от фонда Национальной технологической инициативы (НТИ). "Один резидент получил грант Фонда содействия инновациям по программе "Старт-ИИ" на разработку прототипа системы генерации медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта", - отметил он.

Проект "Аэрокосмическая долина" совместно реализуют правительство Рязанской области и Московский авиационный институт. Предполагается, что появление инновационной долины создаст 2,8 тыс. новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей.

