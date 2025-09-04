Регион одним из первых в России внедрил инструмент оценки социальной ответственности бизнеса

ВОРОНЕЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Количество компаний, соответствующих критериям ответственного бизнеса, заметно выросло в Воронежской области за два летних месяца. В своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев сравнил актуальные данные с цифрами, оглашенными во время Петербургского экономического форума.

"Динамика говорит сама за себя. В июне на Петербургском международном экономическом форуме докладывал, что в нашем регионе 115 компаний соответствуют критериям ответственного бизнеса. Сейчас их число превысило 200. А официальный статус "ответственной организации" (для этого необходимо набрать 91 балл в ЭКГ-рейтинге, иметь годовую выручку от 120 млн рублей и не менее 15 сотрудников - прим. ТАСС) получили уже 35 компаний", - написал глава региона.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Это инструмент оценки ответственности бизнеса с самым большим в мире охватом - 7 млн предприятий. В него включены 95% хозяйствующих субъектов страны: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших компаний. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.

Гусев подчеркнул, что регион одним из первых в стране внедрил инструмент оценки социальной ответственности бизнеса и последовательно выстраивал систему поддержки тех компаний, "которые думают не только о прибыли, но и о территориях, где они работают, о людях". Льготы и преференции закреплены областными нормативными актами. Ключевым пунктом для получения высокой позиции в ЭКГ-рейтинге является работа с кадрами. "Для нас важно видеть, как компании работают с людьми, которых нанимают", - написал губернатор, отметив, что соответствующая информация доступна и соискателям, в центрах занятости они могут воспользоваться сервисом "Информирование граждан об индексе деловой репутации работодателей".

В Воронежской области, по словам губернатора, также быстро откликнулись на рекомендацию Федеральной антимонопольной службы использовать результаты ЭКГ-рейтинга при организации госзакупок. С середины 2024 года объявлено около 300 закупок с учетом индекса деловой репутации на общую сумму 3 млрд рублей. До конца текущего года планируется использовать такой подход при заключении контрактов на 4 млрд рублей, а уже со следующего года полностью перейти на эту систему.

О Восточном экономическом форуме

С докладом на тему "ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса: возможности практического применения" Гусев в четверг выступил на Восточном экономическом форуме. Губернатор Воронежской области рассказал о сокращении сроков принятия решений по многим административным процедурам для компаний из рейтинга. При этом в сферах, в которых региональные власти не имеют собственных полномочий, они заключают соответствующие соглашения. Например, была достигнута договоренность с Росреестром сократить сроки регистрации недвижимости.

