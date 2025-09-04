Заместитель председателя корпорации Юрий Корсун также отметил, что идет обсуждение над тем, как довести до проекта длинные деньги из пенсионных фондов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ считает возможным привлечь "китайские деньги" в проекты Фабрики проектного финансирования. Такое мнение выразил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Переработка нефти и газа: локомотив развития региона в период глобальной нестабильности".

"Мы считаем, что действительно в скором будущем появится возможность привлекать китайские деньги в привязке к тому, что значимое количество подрядных организаций сейчас - это китайские организации, идет закупка китайского оборудования. И когда существует такая связка, то имеет смысл разговаривать о сопутствующем финансировании", - сказал он.

Он также отметил, что идет обсуждение над тем, как довести до проекта длинные деньги из пенсионных фондов. "Это тот источник, который действительно имеет возможность использовать фиксированную ставку. Мы видим определенное участие пенсионных фондов, например, в проектах линейной инфраструктуры. Они там есть. Почему они не могут применяться к проектам любой другой инфраструктуры? Портов, аэропортов или нефтегазовой инфраструктуры. Это большой серьезный вопрос, но основная сложность в том, как обеспечить защищенность пенсионных накоплений с точки зрения принятия проектных рисков", - сказал Корсун.

По его словам, ВЭБ считает средства китайских банков и пенсионных фондов возможными будущими дополнительными источниками длинных денег для проектов и серьезно занимается этими вопросами.