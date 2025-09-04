По словам главы РФПИ, европейские страны столкнулись с проблемами в промышленности и миграционной политике

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза, пытаясь изолировать Россию, привели собственную экономику к резкому ухудшению. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Подстрекательство ЕС привело к обратному результату. Вместо того, чтобы изолировать Россию, ЕС изолировал себя: дешевая энергия перенаправлена в Китай, промышленность вытеснена, инфляция зашкаливает, миграция хаотична и вызывает опасения", - написал он в Х.

Дмитриев также добавил, что пора выбирать "мир, процветание и реализм".