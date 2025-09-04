Это будет хорошим подспорьем для ускорения выполнения национального проекта "Космос", отметил первый вице-премьер РФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российское предприятие "Решетнев" (входит в Роскосмос) запустило первую отечественную конвейерную линию сборки космических аппаратов массой до 300 кг, а также их составных элементов. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам рабочей поездки в Красноярский край.

"Роскосмосу была поставлена задача по налаживанию конвейерного производства спутников. Сегодня вместе с вами мы убедились в том, что эта задача выполнена. Сейчас уже идет работа по формированию заказов под загрузку этой линии. Считаю, что коллеги в целом справились. Это будет хорошим подспорьем для ускорения выполнения национального проекта "Космос" и запуска большего количества спутников для разных задач, в том числе дистанционного зонирования земли", - сказал Мантуров.

Глава предприятия Евгений Нестеров доложил Мантурову, что на линии применются системы роботизации и автоматизированного контроля, в том числе "умный" инструмент и машинное зрение. "Серийное производство позволит снизить сроки создания космических аппаратов, повысить производительность труда и оперативно формировать многоспутниковые орбитальные группировки, обеспечивая качественными спутниковыми услугами потребителей на всей территории России", - отметили в аппарате первого вице-премьера.

Мантуров осмотрел этапы производства спутников связи и навигации на разных стадиях изготовления, а также перспективные разработки компании - модульную унифицированную платформу микрокласса, новые конструкторские решения для создания спутников системы ГЛОНАСС и абонентский терминал спутниковой связи РС-30М.

Первый вице-премьер выразил уверенность, что Красноярский край может стать площадкой для реализации проектов технологического лидерства в интересах всей страны. "Этому будут способствовать и накопленный на предприятиях Красноярска и Железногорска задел, и сильная образовательная и научная база Университета Решетнева и лабораторий научного центра РАН. На этой основе мы готовы сформировать центр, способный решать полный цикл задач", - добавил он.

Кроме того, Мантуров посетил Красноярский машиностроительный завод, где обсудил вопросы кадрового обеспечения ракетно-космической отрасли и выполнения гособоронзаказа. Первый вице-премьер РФ также совершил визит в научно-технологический центр компании "Красцветмет" - одного из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов. Как подчеркнули в аппарате, Мантуров отметил перспективность и востребованность технологии извлечения редкоземельных металлов, в том числе лития.