Руководитель фракции "Новые люди" подчеркнул, что Россия хочет быть не только моральным, но и технологическим лидером

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Парламентские слушания по развитию искусственного интеллекта пройдут в Госдуме в ноябре. Об этом журналистам сообщил руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Партия очень активно продвигает тему роботизации, мы предложили федеральный проект по робототехнике и сделали большой круглый стол, а теперь мы проводим в ноябре в Государственной думе слушания по искусственному интеллекту", - сказал он.

Нечаев подчеркнул, что Россия в новом мире хочет быть не только моральным, но и технологическим лидером. "Партия "Новые люди" превращает этот тренд в целую программу "Инженеры будущего", - сказал он.