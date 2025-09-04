МЭР намерен до конца года представить бизнесу условия работы с платформами

Торговые площадки - это уже давно не просто цифровые витрины, указал первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ до конца 2025 года планирует представить бизнесу основные проект-условия по взаимодействию с платформами в рамках законодательства о платформенной экономике, в том числе по определению критериев крупных платформ и проверке перед допуском продавца на платформы. Об этом сообщил первый замглавы министерства Максим Колесников на сессии в рамках Восточного экономического форума.

"У нас срок вступления в силу 1 октября следующего года. Мы планируем до конца этого года уже основные проект-условия представить бизнесу. В частности, обсуждаем, через какие критерии мы будем определять критерии крупных платформ, какие данные платформы должны будут проверять перед допуском продавца на платформу, - сказал он. - Мы понимаем, что платформа - это новый рынок сбыта, который должен быть максимально безопасным".

Колесников добавил, что торговые площадки - это уже давно не просто цифровые витрины, это крупнейшие инвесторы, логистические хабы, которые создают новые рабочие места в регионах.

ТАСС - генеральный информационный партнер Восточного экономического форума.