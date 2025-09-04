Средства пойдут на модернизацию школ и колледжей для подготовки специалистов, переобучение сотрудников перерабатывающих предприятий и на стимулирующие выплаты, сообщил премьер Михаил Мишустин

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит 24 регионам свыше 1 млрд рублей на поддержку и привлечение новых кадров в агропромышленный комплекс. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство в рамках государственной программы развития сельского хозяйства последовательно создает хорошие условия для тех, кто трудится в агропроме, - подчеркнул глава кабмина. - Это и студенты, и преподаватели, и уже работающие профессионалы. Для обеспечения потребностей в кадрах в сельском хозяйстве выделим 24 субъектам Российской Федерации свыше 1 млрд рублей".

Мишустин пояснил, что выделенные средства пойдут на модернизацию школ и колледжей для подготовки специалистов-аграриев, на переобучение сотрудников перерабатывающих предприятий в сельском местности и на стимулирующие выплаты для привлечения квалифицированных кадров.

"Рассчитываем, что такой подход позволит повысить конкурентность нашего агропрома и будет способствовать появлению новых рабочих мест на селе", - заключил Мишустин.