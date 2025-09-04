Карта выпускается и обслуживается бесплатно и доступна для клиентов банка, у которых уже есть счет

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ-Казахстан, который является дочерней структурой российского ВТБ, начал выпуск виртуальных карт платежной системы "МИР". Карта выпускается и обслуживается бесплатно и доступна для клиентов банка, у которых уже есть счет. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Как отмечается в сообщении, по карте можно совершить перевод за границу, между своими счетами, оплатить товары и услуги на российских сайтах, а также совершать бесконтактную оплату со смартфона при поездках в Россию и Белоруссию. Среди преимуществ виртуальной карты также указывается мгновенное оформление - для ее выпуска клиентам банка не нужен визит в офис, карту можно получить через интернет-банк.

В Казахстане до 2022 картами "МИР" можно было расплатиться во многих торговых точках, однако после введения странами Запада антироссийских санкций банки республики перестали работать с российской системой. Карты казахстанских банков также не работают в России.