ПСБ поддержит развитие промышленности и предпринимательства в Магаданской области

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. ПСБ и правительство Магаданской области намерены совместно реализовывать инвестиционные и инфраструктурные проекты, а также развивать программы для предпринимательства и ипотечного кредитования в регионе. Это подразумевает соглашение о сотрудничестве, подписанное сторонами в рамках Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба банка.

"ПСБ и Магаданская область объединили усилия, чтобы в новых проектах и инициативах раскрыть промышленный и экономический потенциал региона. Особое внимание будет уделено приоритетным проектам в различных отраслях региональной экономики, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, что позволит привлечь в область дополнительные финансовые ресурсы", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков, чьи слова цитирует пресс-служба.

Сотрудничество также затронет сферу обслуживания государственного и муниципального заказа. Отдельным пунктом соглашения стала реализация программ ипотечного кредитования, в том числе льготного, а также федеральных программ по обеспечению граждан жильем, отметили в сообщении.

Помимо этого, стороны намерены оказывать содействие развитию жилищного строительства в регионе, повышать доступность программ ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы области, а также внедрять безналичные формы расчетов по выплате заработной платы с использованием банковских карт.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов пояснил, что подписанное соглашение охватывает ключевые направления - от поддержки промышленности и предпринимательства до ипотечного кредитования и развития жилищного строительства.

"Соглашение с ПСБ открывает новые возможности для региона. Для нас это важный инструмент, который позволит привлекать дополнительные ресурсы и развивать экономику. Отдельно мы обсудили и перспективу совместных проектов в социальной сфере, в том числе в спорте", - добавил Носов, чьи слова приводятся в сообщении.

