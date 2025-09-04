Он проходит в формате лектория

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Сбер запустил образовательный проект "Сберум" в формате лектория о современных цифровых технологиях для развития и обучения. Первая встреча с экспертами прошла во Владивостоке на полях X Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба банка.

"Сегодня во Владивостоке мы запускаем новый проект - лекторий, посвященный современным технологиям. "Сберум" станет площадкой для всех, кто хочет узнать и разобраться в технологических трендах и AI-решениях от образования и здравоохранения, до промышленности и других сфер", - сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, встречи станут точкой притяжения и средой для обмена знаниями и экспертным опытом, позволят узнать больше о том, как искусственный интеллект и цифровые решения уже сегодня дают возможность раскрыть потенциал каждого человека с учетом его интересов и особенностей.

Отмечается, что первый лекторий объединил жителей Приморского края, его провел директор центра индустрии образования Сбербанка Артем Соловейчик. Как проинформировали в пресс-службе, в дальнейшем встречи будут проходить в разных регионах страны с участием ведущих экспертов, которые расскажут о том, как технологии помогают в развитии и обучении.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.