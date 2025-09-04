Полномочного представителя президента РФ в ДФО просят посодействовать в проработке вопроса с Минтрансом России и Росгранстроем о сокращении сроков строительства пункта пропуска на острове

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратились к заместителю председателя правительства РФ - полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой помочь с сокращением сроков строительства пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, по которому пролегает граница с Китаем. Об этом сообщил ТАСС глава региона Дмитрий Демешин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Направили обращение в адрес заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента Юрия Петровича Трутнева с просьбой содействия в проработке вопроса с Минтрансом России и Росгранстроем о сокращении сроков строительства пункта пропуска - с поэтапным вводом с 2027 года", - сказал Демешин.

Китайская сторона проинформировала, добавил он, что пассажирскую часть пункта пропуска планируется завершить к 2026 году, регион - в 2027 году. Грузовую часть - в 2026 и 2028 годах соответственно.

В марте в крае приступили к созданию первоочередных объектов - подъездной автодороги насыпной площадки под пункт пропуска, насыпь уже готова. На острове задействовано 150 единиц техники, трудятся в дневные и ночные смены. "Следим за тем, чтобы работы шли в срок, но при этом не страдало качество: проводится независимая экспертиза "РосдорНИИ", работают две лаборатории, на некоторых участках будут применять георадар для оценки плотности и соблюдения технологии отсыпки. Через год планируем приступить к асфальтированию магистрали", - сказал губернатор.

Что касается инвестиций, то в проработке сейчас более 20 проектов. В их числе парк Дружбы, четырехзвездочный клубный отель со спа- и яхт-клубом, глэмпинг-парки с контактным зоопарком, казачьим куренем, этнодеревней, новые туристские тропы и другие объекты. "Перспективная зона развития - военный городок. Здесь с китайскими инвесторами прорабатываем вопрос создания совместного технопарка с демонстрационной зоной совместных разработок", - сказал Демешин.

Концепция совместного освоения Большого Уссурийского была подписана в мае 2024 года в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. На острове планируется открытие пункта пропуска, создание туристической инфраструктуры, объектов для бизнеса.

