Как рассказали в авиакомпании, продажа билетов на рейсы уже открыта

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы на Сейшелы и Шри-Ланку этой осенью, сообщил авиаперевозчик.

"Аэрофлот в преддверии зимнего сезона возобновляет традиционные для данного времени года регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку. Полеты на Маэ начинаются 27 сентября с частотой два раза в неделю: по средам и субботам. Рейсы в Коломбо будут выполняться с 4 октября с частотой три рейса в неделю: по вторникам, четвергам и субботам", - отмечается в сообщении.

Как рассказали в авиакомпании, продажа билетов на рейсы уже открыта. Между Москвой и Сейшелами будут задействованы лайнеры Airbus A350 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт и бизнес. А рейсы в Коломбо будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777, также в компоновке трех классов.