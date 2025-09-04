Отмечается, что новый офис станет опорным центром компетенций в сфере высокотехнологичных трансграничных расчетов, устойчивых к западным санкциям

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал старт работе Дальневосточного международного финансово-расчетного центра для сотрудничества со странами АТР. Центр открыт на базе офиса финтех-компании А7 (созданной банком ПСБ), сообщается в пресс-релизе ПСБ.

Отмечается, что новый офис станет опорным центром компетенций в сфере высокотехнологичных трансграничных расчетов, устойчивых к западным санкциям. Он также будет способствовать развитию взаимодействия с азиатскими странами, на которые приходится до 80% внешнеторговых операций российского бизнеса. А7 запустила новый центр при финансовой поддержке ПСБ и ВЭБ.РФ.

"Локализация центра во Владивостоке позволит компании в полной мере реализовать конкурентные преимущества региона при работе с партнерами из стран АТР. Среди них - непосредственная близость к азиатским государствам и единый часовой пояс", - указано в пресс-релизе.

В церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, генеральный директор А7 Илан Шор и председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Мы отмечаем высокую потребность в надежных расчетах не только со стороны российского бизнеса, но и спрос со стороны зарубежных компаний, например, стран Африки, заинтересованных в построении и поддержании устойчивых торговых и финансовых связей с контрагентами. Создание такой структуры в транспортно-логистическом хабе восточной части нашей страны отвечает потребностям игроков товароемкого рынка АТР в инновационных платежных технологиях и высокой внешнеэкономической экспертизе и призван усилить финансовый суверенитет России за счет создания системы эффективных расчетов между странами", - отметил глава ПСБ Петр Фрадков.

Генеральный директор А7 Илан Шор подчеркнул, что благодаря высокому уровню надежности и скорости операций клиенты компании смогут расширять партнерство с зарубежными компаниями, увеличивать объемы торговли и укреплять репутацию на международном рынке. По его словам, объем платежей за 10 месяцев, проведенных через инфраструктуру центра, составил более 7 трлн рублей. Ежедневно компания осуществляет более 1 500 транзакций, а в 2025 году объем именно новых налоговых отчислений в бюджет РФ превысит 20 млрд рублей.

"Наш центр формирует передовую финансовую экосистему на Дальнем Востоке, доступную бизнесу независимо от масштаба и сферы деятельности. Особенно важно это для местных предприятий, которым открываются беспрецедентные возможности выхода на перспективные азиатские рынки", - резюмировал Шор.