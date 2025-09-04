"Уральские авиалинии" возьмут на себя расходы по доставке пассажиров автотранспортом в Минеральные Воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Рейсы "Уральских авиалиний" Домодедово - Геленджик и Геленджик - Домодедово будут перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Геленджика. Авиакомпания возьмет на себя расходы по доставке пассажиров автотранспортом в Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (ветер) и особенностями аэродрома Геленджик, рейсы U6-115/116 по маршруту Домодедово - Геленджик - Домодедово будут выполнены в/из аэропорта Минеральные Воды. <…> Авиакомпания берет на себя все расходы, связанные с доставкой пассажиров наземным транспортом в аэропорт Минеральные Воды", - говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что в Минеральные Воды самолет прибудет в 16:50 мск. Обратный рейс вылетит в 4:00 мск и прибудет в Домодедово в 7:40 мск.