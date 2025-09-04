Лидер КПРФ уточнил, что "полстраны" живет в среднем на 30-35 тыс. рублей в месяц, что обеспечивает лишь минимальную половину от всех потребностей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Предложенное Минтруда РФ повышение минимального размера оплаты труда до 27 тыс. рублей в 2026 году недостаточно, МРОТ должен составлять не менее 32 тыс. рублей. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Я считаю [предложение Минтруда] не просто недостаточным, а это недопустимо. Мы давно объясняли, что минимальная [зарплата] должна быть минимум 32 тысячи [рублей]. Это не я придумал, это исследователи, которые разбирались и которые сопоставляли с тем, как должен человек жить и обеспечивать свою семью", - сказал политик.

Зюганов обратил внимание, что "полстраны" живет в среднем на 30-35 тыс. рублей в месяц. "Если вы возьмете все, что надо для питания, лечения, оздоровления, отдыха, вы поймете, что это минимум половина от потребности", - подчеркнул он.

Ранее Минтруд РФ предложил установить МРОТ в 2026 году в размере 27 093 рубля, рост составит 20,7%. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей.