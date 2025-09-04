По заверениям TurbineOne, время анализа поступающих с поля боя данных сможет сократиться с 20 часов до 20 секунд

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Сухопутные войска США заключили контракт с калифорнийским стартапом TurbineOne, предполагающий внедрение технологий искусственного интеллекта в выполнение ряда боевых задач. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, сумма контракта американских военных с компанией составляет $98,9 млн, в рамках которого будет использоваться программное обеспечение, позволяющее обрабатывать поступающие разведданные и определять на поле боя потенциальные угрозы, в том скрытые позиции противника или беспилотники.

ПО компании может работать на смартфонах, ноутбуках и дронах. По заверениям TurbineOne, время анализа поступающих с поля боя данных сможет сократиться с 20 часов до 20 секунд.

Ранее Пентагон заключил контракты с четырьмя ведущими разработчиками систем ИИ для ускорения внедрения новых технологий военными. Контракты получили Google, OpenAI, xAI и Anthropic, сообщало агентство Bloomberg. По его данным, каждый контракт оценивается как минимум в $200 млн, но точная сумма пока не разглашается.