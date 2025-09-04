АРИР: объем рынка интернет-рекламы в РФ в первом полугодии вырос на 10%

Показатель составил 267 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский рынок интерактивной рекламы и продвижения в интернете в первом полугодии 2025 года достиг объема в 267 млрд рублей (без НДС), что на 10% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

"За указанный период объем рынка составил 267 млрд рублей (без НДС), что на 10% выше аналогичных показателей прошлого года", - говорится в сообщении.

В январе-июне наибольшую долю вложений в традиционном сегменте интернет-рекламы занял performance (комплекс мер по продвижению бизнеса в digital-пространстве, направленный на достижение измеримых результатов за фиксированный промежуток времени - прим. ТАСС). Объемы этого канала оценили в 217 млрд рублей, что на 9% больше, чем в первой половине прошлого года.

В то же время на 16% выросли объемы сегмента branding (branding-реклама - стратегия, которая направлена на развитие узнаваемости бренда, лояльности клиентов - прим. ТАСС) - до 49 млрд рублей. Внутри сегмента существенный рост продолжает показывать branding video - объем видеорекламы в январе - июне 2025 года составил 16,5 млрд рублей. В сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года сегмент вырос на 23%. Увеличился спрос на branding banners: объем вырос на 13%, достигнув отметки в 33 млрд рублей.

По словам Алексея Беляева, вице-президента АРИР, во втором квартале 2025 года до 9% снизилась динамика традиционных сегментов рынка digital-рекламы и продвижения. "Такая динамика отражает общую экономическую ситуацию и обусловлена двумя ключевыми факторами: введением трёхпроцентного сбора, снизившего рентабельность digital-сегмента, и эффектом высокой базы второго квартала 2024 года. Что касается прогнозов, то ключевым фактором оживления рынков, в том числе рекламного, большинство экспертов считает скорость снижения ключевой процентной ставки до конца года", - привели его слова в пресс-службе.