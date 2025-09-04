РЖД перевезли 52,1 млн пассажиров в дальнем следовании с мая по август 2025 года

Это на 0,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в период с мая по август 2025 года перевезли 52,1 млн человек в поездах дальнего следования, что на 0,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"С мая по август в поездах дальнего следования по сети РЖД совершили поездки 52,1 млн человек, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

Так, в направлении Черноморского побережья перевозки снизились на 15% к 2024 году, "это связано с введенными ограничениями на пляжах Анапы и Таманского полуострова".

При этом перевозки на других направлениях выросли. В частности, в сообщении с курортами Кавминвод, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Белгородом рост составил более 20%.

Кроме того, до 30% выросло число отправленных пассажиров между агломерациями Казань - Нижний Новгород, Краснодар - Сочи, Омск - Тюмень, Новосибирск - Красноярск.

"За счет такого перераспределения пассажиропотоков объем перевозок в целом сохраняется на уровне прошлого года", - добавили в холдинге.

В РЖД также сообщили, что за май - август поезда доставили к местам отдыха и обратно 10,1 млн детей (в возрасте от 0 до 18 лет). При этом чаще всего путешествовали дети в возрасте от 10 до 18 лет (со скидкой 50%) - они совершили 6,2 млн поездок (+2,3%).