Решетников не ожидает снижения экономики России к концу года

Минэкономразвития заканчивает работу над соответствующим прогнозом, сообщил глава ведомства

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников не ожидает, что российская экономика снизится к концу года.

"Нет, мы не ожидаем, что закончим год в отрицательных темпах", - сказал глава Минэкономразвития в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы заканчиваем работу над прогнозом, увязываем с решениями по бюджету, там такой достаточно сложный комплекс всех решений. В правительстве плотно идет над этим работа, и председатель правительства постоянно проводит совещания, поэтому идет такая калибровка. Я думаю, в ближайшее время ее итоги будут представлены", - добавил Решетников.

